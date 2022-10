Abusa oito anos de sobrinha e juiz liberta-o

Um juiz do Tribunal de Famalicão libertou um homem de 37 anos detido pela Polícia Judiciária de Braga, suspeito de ter abusado sexualmente, durante oito anos, de uma menina de quem é tio e padrinho. A menor denunciou o familiar que foi obrigado a deixar a casa onde também vivia.





Os abusos terão começado em 2014, quando a vítima, sobrinha e afilhada do agressor, tinha apenas 8 anos, na casa que todos partilhavam no concelho de Vila Nova de Famalicão. Nos últimos anos, devido à resistência da vítima aos ataques sexuais, o predador começou a persegui-la e a importuná-la com atos exibicionistas. Há dias, quando soube que o pai tinha sido detido na zona Centro, a jovem ganhou coragem e denunciou o padrinho abusador. n F.V.