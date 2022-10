Norte-americano quebra record do Guinness por segurar 150 velas acesas com a boca

Rush já conseguiu conquistar cerca de 250 títulos do ‘Guinness’.

Um homem atingiu um recorde mundial do ‘Guinness’ ao segurar 150 velas acesas com a boca em 30 segundos.



O norte-americano David Rush afirma que já tinha tentado bater este recorde em dezembro, mas que falhou porque o peso de todas as velas começou a ser muito e estas começaram a escorregar.





Rush já conseguiu conquistar cerca de 250 títulos do ‘Guinness’.