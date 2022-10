Carro de Lana Del Rey é roubado e artista tem medo que assaltantes divulguem novas músicas

Cantora partilhou um vídeo no Instagram em que se mostra preocupada com a possível divulgação.

O carro da cantora Lana Del Rey foi assaltado e o seu computador, com várias músicas novas, foi roubado. A cantora fez um vídeo no Instagram onde afirma ter receio que os assaltantes divulguem as novas músicas.Lana Del Rey disse ainda que o único rascunho do livro em que estava a trabalhar para a Simon & Schuster também se perdeu, juntamente com imagens da família.

"A única vez que deixei a minha mochila dentro do carro, alguém partiu as janelas e levou-a", contou.

A artista explicou que conseguiu aceder remotamente ao conteúdo que tinha nesse computador e pediu aos fãs que, caso as músicas sejam divulgadas, as ignorem. "Por favor, não ouçam as músicas se as encontrarem, ainda não é a altura de saírem".

"Tem sido um desafio e penso que é importante dizer que é um pequeno bloqueio em termos do processo criativo", acrescentou.