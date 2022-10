Carta ao Pai Natal de criança de 12 anos deixa lojistas em lágrimas

Enquanto que o chocolate é o artigo mais pedido pelas crianças, os artigos de higiene pessoal são solicitados pelos adultos.

Com 3,6 milhões de crianças em situação de pobreza no Reino Unido, o apelo de Natal da loja de artigos para a casa 'Dunelm' mostrou como a crise já está a afetar muitas famílias.O apelo da 'Dunelm' envolve a colocação de etiquetas numa árvore de Natal em lojas. As pessoas podem levar as etiquetas para casa e devolvê-las com os seus pedidos até ao dia 11 de dezembro.Segundo o Liverpool Echo, os artigos mais procurados entre crianças e adultos foram um chapéu, cachecóis e luvas, enquanto que o chocolate para crianças e artigos de higiene pessoal para adultos eram também altamente solicitados.Nas etiquetas festivas, um menino com 10 anos pediu simplesmente um "chapéu e um biscoito por favor" e outro rapaz com 12 anos pediu com desespero "um ursinho para segurar no caso do Pai Natal não vir até mim".Os adultos também pediram artigos semelhantes, pois um pediu meias limpas e artigos de higiene pessoal.Kelly Nichols, membro do pessoal da filial da Dunelm em St Helens, Liverpool, partilhou os pedidos no Facebook para mostrar o quanto as famílias estão a lutar contra as dificuldades financeiras este ano.