Avião que transportava empresário alemão desaparece a caminho da Costa Rica

Estão cinco passageiros desaparecidos.

Foram encontrados, este sábado, destroços que as autoridades acreditam ser do avião que transportava o multimilionário alemão, Rainer Schaller.Segundo as autoridades, a turboélice de um avião foi encontrada no mar das caraíbas esta tarde."Foram localizados destroços que aparentemente indicam que se trata da aeronave. Até ao momento não localizámos quaisquer corpos ou pessoas vivas", afirmou o Vice-Ministro de Segurança Pública da Costa Rica, Martin Arias, citado pelo DW.A aeronave transportava cinco passageiros de nacionalidade alemã. Entre os desaparecidos estão Rainer Schaller, ceo de várias empresas de fitness, a sua companheira e filhos, avança o DW.O avião desapareceu ,esta sexta-feira, a cerca de 20 milhas do aeroporto de Limon, uma cidade portuária na Costa Rica. O avião descolou da cidade de Palenque, no México, três horas antes de ter perdido a ligação com a torre de controlo.