Tempestade ‘Béatrice’ traz chuva e causa inundações

Apassagem da tempestade ‘Béatrice’, com chuva forte e rajadas de vento, provocou, este sábado, 408 ocorrências, na maior parte inundações (176) e quedas de árvores (103). O distrito de Lisboa foi o mais afetado, com 117 ocorrências, seguido de Coimbra (42) e Setúbal (36).Leia no Correio da Manhã.