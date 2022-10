15 de outubro de 2017: Faz cinco anos que o inferno de chamas dizimou a região centro do País

O balanço daquela noite de inferno é esclarecedor: 51 mortos e mais de 70 feridos. A voz de Camila Silva Duarte, 67 anos, ainda treme quando recorda as horas de terror.

O dia que ninguém esquece: 15 de outubro de 2017. O Centro do País foi dizimado por um mar de chamas nunca antes visto. O balanço daquela noite de inferno é esclarecedor: 51 mortos e mais de 70 feridos. A voz de Camila Silva Duarte, 67 anos, ainda treme quando recorda as horas de terror.Leia no Correio da Manhã.