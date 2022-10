Vereador para a Câmara do Entroncamento tem nojo de gays e lésbicas

Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega para a Câmara do Entroncamento, assume-se como homofóbico e manifesta nojo pelos grupos LGBT que, segundo ele, tentam “enfiar pela goela o tipo de relações que têm”. “É nojento!”, diz Luís Forinho, que entretanto se desvinculou do Chega e é agora vereador independente.Leia no Correio da Manhã.