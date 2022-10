Angelina Jolie volta ao cinema para interpretar 'La Divina', a maior cantora de Ópera do mundo

Filme do chileno Pablo Larraín vai contar a história de vida de Maria Callas.

Angelina Jolie vai estar de regresso ao grande ecrã para dar vida a Maria Callas, uma das maiores sopranos do século XX, no novo filme 'Maria' do chileno Pablo Larrín.Depois de Jackie (2016), a história de vida da mulher do presidente norte-americano JF Kennedy, e Spencer (2021), em que Kristen Stewart é a princesa Diana, chega a vez de Angelina Jolie interpretar uma das maiores cantoras de Ópera do mundo, 'La Divina'.Maria Callas inaugurou um renascimento de Bellini e Rossini com as suas atuações em La Scala. Mas são as suas interpretações de Tosca, no Covent Garden, as frequentemente descritas como as melhores de todos os tempos."Ter a oportunidade de combinar as minhas duas paixões mais profundas e pessoais, o cinema e a ópera, tem sido um sonho há muito esperado", disse Larraín à Variety.