Padre do Bombarral afastado após queixa de assédio

O padre do Bombarral, Mário Luís Pais, foi afastado na sequência de uma queixa de um adulto, por alegado assédio sexual.“O Patriarcado de Lisboa confirma a receção de uma queixa contra o sacerdote em causa, que não se insere no quadro de atuação da comissão de proteção de menores e pessoas vulneráveis desta diocese”, revela o patriarcado, que adianta ter a dispensa ocorrido após “a queixa recebida”.

O padre foi dispensado, a 25 de julho último, do ofício de pároco do Bombarral e de Vale Covo, e de capelão da Santa Casa da Misericórdia do Bombarral. À data, a informação dada aos fiéis foi de que a saída resultava de problemas de saúde.