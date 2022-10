Força Aérea da Ucrânia diz que abateu 16 drones 'kamikaze' durante a noite

Sul da Ucrânia foi atacado na noite de sábado para domingo.

A Força Aérea ucraniana abateu 16 drones 'kamikaze Shahed-136' no sábado à noite no sul do país, noticiou hoje a agência Efe, citando um comunicado publicado no Facebook e pela agência Ukrinform.

De acordo com o comando aéreo das forças armadas, o sul da Ucrânia foi atacado na noite de sábado para domingo.

"As forças de defesa aérea e os meios do comando aéreo 'sul' da força aérea na região de Mykolaiv eliminaram onze drones inimigos, outros três 'Shahed-136' foram abatidos por outras unidades das forças de defesa do sul", cita a agência Efe.