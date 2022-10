Patrão acusado de escravizar, sodomizar e matar um funcionário pede perícia psiquiátrica

Danny Eusébio - que está acusado de escravizar, sodomizar e matar um funcionário - pediu para ser sujeito a uma perícia psiquiátrica. Na contestação apresentada, a defesa do homem, de 43 anos, requereu que fossem avaliadas “as suas características psíquicas, bem como o seu grau de ressocialização”. O objetivo passa por analisar também a personalidade do suspeito. O crime foi cometido a 10 de junho do ano passado, na Póvoa de Varzim, sendo que Danny começa a ser julgado na próxima quarta-feira.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.