Rússia alerta para uso de ‘bomba suja’ do lado ucraniano

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, informou este domingo vários homólogos ocidentais de que a Rússia está preocupada com a possibilidade de a Ucrânia usar uma ‘bomba suja’ no seu próprio território para culpar Moscovo e forçar uma reação dura do Ocidente.Leia a notícia completa no Correio da Manhã