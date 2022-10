Adriano Moreira morre aos 100 anos: Académico de prestígio impôs figura política

Adriano José Alves Moreira faleceu este domingo, aos 100 anos, completados dia 6 de setembro. As cerimónias fúnebres do antigo professor e político têm início esta segunda-feira, pelas 20 horas, com o velório no Mosteiro dos Jerónimos, e terminam amanhã, após uma missa, com o funeral reservado à família.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.