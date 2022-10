Mais uma semana de chuva forte: Tempo piora a partir de hoje

As previsões revelam um agravamento do mau tempo a partir desta segunda-feira, com mais uma semana de chuva que será mais intensa em Lisboa e Vale do Tejo na quinta e sexta-feira. Contudo, forte precipitação também está prevista para os distritos de Setúbal, Leiria, Coimbra e Vila Real, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.A passagem da depressão ‘Béatrice’ provocou chuva com valores elevados no Minho, com inundações em vários locais como Ponte de Lima. Em Vila Nova da Cerveira, este domingo, em quatro horas foram registados 82 litros de água por metro quadrado. Mais a sul, em Rio Tinto (Gondomar) também houve inundações.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 762 ocorrências nas últimas 48 horas, com as inundações a representarem 35% dos registos e a queda de árvores 34%. Por distritos, Lisboa e Porto representaram cada 14% das ocorrências.