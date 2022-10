Jovem de 20 anos em prisão preventiva depois de agredir namorada e ameaçar com arma outras duas pessoas junto a escola em Odivelas

PSP deteve o suspeito depois do alerta de que o mesmo teria agredido a companheira "com murros e pontapés".

Um jovem de 20 anos foi detido, no passado dia 20 de outubro, por agredir a namorada, junto a uma escola em Odivelas, e por ter em posse uma arma de fogo. O detido está agora em prisão preventiva.A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve o suspeito depois do alerta de que o mesmo teria agredido a companheira "com murros e pontapés" e ameaçado, com uma arma, outras duas pessoas."A vítima confirmou as agressões com murros e pontapés de que foi vítima, bem como, duas testemunhas que também atestaram terem sido ameaçadas pela pistola que o suspeito trazia consigo", refere a PSP em comunicado.O detido foi presente ao Tribunal de Loures e encontra-se agora em prisão preventiva.