"Olá, mãe" ou "Olá, pai": a nova burla do MB Way e Whatsapp já chegou a Portugal

GNR e PSP pedem que vítimas denunciem casos, mesmo que não passem de uma mera tentativa.

Existe uma nova burla a circular em Portugal e têm sido cada vez mais as denúncias registadas. A burla é feita pelo Whatsapp e os burlões fazem-se passar por filhos, que, em alguns casos, perderam os respetivos telemóveis e, através de um outro contacto, enviam mensagem aos pais e pedem para estes enviarem dinheiro via Mb Way."Olá Mãe. Perdi o telefone e estou a usar temporariamente este número" ou "Olá Pai. Este é o meu novo número. O outro fica só para o trabalho, ok?". Estes são dois exemplos de mensagens enviadas pelos burlões para começar o contacto com as vítimas. Estas mensagens, enviadas através da aplicação de mensagens, Whatsapp, pretendem que a vítima acredite que está verdadeiramente a falar com o filho e, caso isto se concretize, o burlão solicita que a vítima envie um determinado montante pelo MB Way.Caso as vítimas aceitem enviar o dinheiro, vão ficar sem o mesmo, uma vez que este golpe se assume como a mais recente tentativa de fraude a ocorrer . Tanto a PSP como a GNR já se manifestaram sobre o fenómeno, alertando sobre o mesmo e aconselhando os cidadão a confirmarem a veracidade do contacto, através de uma chamada telefónica, por exemplo, antes de procederem ao envio do dinheiro. As autoridades solicitam que aos portugueses que sejam alvo desta burla para a denunciarem, mesmo que esta não passe de uma mera tentativa.A burla em causa já tinha sido identificada em 2021, no Reino Unido, mas este ano chegou a Portugal. As vítimas são escolhidas de forma aleatória portanto tudo se trata de uma questão de sorte. Caso o burlão seja descoberto, a vítima é imediatamente bloqueada e passa-se para o próximo alvo. No caso britânico, as vítimas perderam, no total, cerca de um milhão e 700 mil euros.No que respeita à realidade portuguesa, à semelhança do que acontece noutros países, o número de casos não param de aumentar. As autoridades inglesas garantem que o esquema já não se limita ao Whatsapp, tendo-se alastrado para outras redes sociais.