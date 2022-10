Transportadora condenada a pagar mais de 20 mil euros a lesados após assalto

Um camião em viagem de França para Portugal e carregado com vários tipos de mercadorias foi assaltado numa área de serviço em Espanha enquanto o motorista dormia, tendo sido furtadas 134 caixas com 9957 frascos de perfume. O prejuízo ultrapassa os 215 mil euros e a empresa transportadora foi condenada pelo tribunal a pagar 20 513 euros, mais juros, aos lesados, por o valor da indemnização ser calculado em função do peso e não do tipo e valor de produto.Leia a notícia completa no Correio da Manhã