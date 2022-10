PSP tenta travar Juve Leo de usar armas artesanais

A PSP tentou, no sábado, travar o uso, pela claque do Sporting Juve Leo, de lançadores artesanais de foguetes - capazes de projetar pirotecnia a dezenas de metros e, com isso, ferir gravemente quem seja atingido (como sucedeu em Marselha na Liga dos Campeões). Foram informações policiais nesse sentido a levarem à fiscalização da ‘casinha’ da ‘Juve’, antes do jogo, mas nada terá sido encontrado. O deflagrar dos foguetes, já durante o jogo, levou à intervenção policial, a que os membros da claque responderam atirando cadeiras aos polícias, motivando a segunda carga que intercetou quatro suspeitos. A claque mostrou ainda tarjas ofensivas: numa lia-se ACAB (acrónimo de ‘All Cops are Bastards’, Todos os Polícias São Bastardos).Saiba mais no Correio da Manhã