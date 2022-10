Novos radares em teste na VCI e A43 no Porto e em Gondomar

Equipamentos, que visam a acalmar o tráfego, ainda não estão em funcionamento, assegura Autoridade de Segurança Rodoviária.

Já estão instalados novos radares na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, e na A43, Gondomar. No entanto, os três equipamentos estão "em fase de testes para poderem vir a integrar o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), assim que as condições técnicas necessárias estiverem reunidas", avançou ao