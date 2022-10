Juízes do Tribunal Constitucional que prolongam mandato têm pensão

Há juízes do Tribunal Constitucional (TC) que têm direito à aposentação e a receber uma pensão vitalícia, apesar de esta só ser possível ao fim de dez anos e de o mandato no TC ser de apenas nove anos. A explicação para esta situação, divulgada pelo ‘Público’, está na demora no processo de cooptação dos novos juízes.Saiba mais no Correio da Manhã