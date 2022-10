Schmidt quer vencer em noite de gala na Luz

O Benfica pode já esta terça-feira carimbar o passaporte para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O clube encarnado apura-se para a próxima fase da competição se vencer ao final da tarde (20h00) a Juventus, na Luz, ou se empatar e o Maccabi Haifa não ganhar ao PSG, em Paris (à mesma hora). Como se vê, as contas são fáceis de fazer, mas Roger Schmidt garante que só olha para um resultado. "Nós não somos uma equipa que jogue para o empate. Quando entramos em campo, o nosso objetivo é vencer e frente à Juventus será igual. Temos de acreditar em nós e ser corajosos. Sabemos da vantagem de jogar em casa, os nossos adeptos vão apoiar-nos, como sempre, e queremos deixá-los felizes", referiu o treinador, no lançamento do encontro.Saiba mais no Correio da Manhã