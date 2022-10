Inflação engole acordo salarial para Função Pública

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta segunda-feira, na assinatura do acordo do Governo com os sindicatos da Função Pública para valorizar salários, que o aumento médio dos trabalhadores do Estado vai cifrar-se em 5,1% em 2023. Contas feitas, a subida salarial traduz-se em 2,7 pontos percentuais abaixo da estimativa da inflação para este ano.Saiba mais no Correio da Manhã