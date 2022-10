Homem finge ser do Ministério Público e burla vítimas de crime violento

O Ministério Público (MP) de Lisboa acusou um homem de três crimes de burla qualificada tentada, e um de falsificação de documento, por o mesmo se ter feito passar por funcionário do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), pedindo dinheiro a vítimas de inquéritos de crimes violentos.Segundo informação colocada online pelo MP, o arguido, cabo-verdiano, acompanhava notícias sobre investigações mediáticas. Seguia-se então um período de recolha de informação sobre as vítimas, e até sobre advogados, juízes e procuradores. A burla seguia-se com o criminoso a fazer uso de cartões de visita forjados nos quais se identificava como funcionário do DCIAP, bem como de um crachá semelhante às forças de segurança. Disponibilizava-se a, se as vítimas pagassem, interceder junto dos serviços do MP para que o inquérito fosse arquivado.

De acordo com a investigação, chegou mesmo a pedir 1,5 milhões de euros. Apesar de nenhuma das burlas ter sido consumada, o criminoso chegou até a fazer-se passar por diplomata angolano. Está sujeito à medida de coação de apresentações.