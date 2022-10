António Costa rejeita críticas do PSD sobre o acordo entre Portugal, Espanha e França

Primeiro-ministro nega que Portugal tenha sido prejudicado.

António Costa respondeu esta segunda-feira às críticas do PSD sobre o acordo entre Portugal, Espanha e França para as interconexões energéticas europeias. "Estou absolutamente perplexo com o que ouvi ao longo deste fim de semana pelo PSD e por outras pessoas que tinham a obrigação de ser minimamente informadas sobre este acordo", disse.O primeiro-ministro defendeu que "o fundamental é chegar a Espanha e que a Espanha chegue a França. Se vai pelos Pirenéus ou se vai entre Barcelona e Marselha isso não é decisivo para nós". Costa negou que Portugal saia prejudicado com o acordo e que seja verdade que tenham sido abandonadas as interconexões elétricas.Sobre o gás, lembrou que a Espanha tem, sozinha, "um terço da capacidade de regaseificação de toda a Europa, tendo sete terminais, enquanto Portugal só tem um, em Sines. Portanto, a competição nunca seria favorável a Portugal". Mas, "no que respeita à produção de hidrogénio verde e outros gases renováveis, como Portugal começou a investir mais cedo nas energias renováveis, tem hoje melhores condições para a sua produção".Costa também atacou Paulo Rangel ao dizer que "ele não sabe nada sobre energia". Luís Montenegro comentou que as palavras do primeiro-ministro são "sinal de que está nervoso". E o presidente do PSD voltou a criticar o acordo, o qual, disse, "vai secundarizar o porto de Sines" e "não garante as duas interligações elétricas através dos Pirenéus". "A decisão é profundamente negativa."