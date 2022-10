Rishi Sunak agradece a Boris Johnson e promete construir "futuro que justifique sacrifício feito pelos britânicos"

Estabilidade económica é a principal prioridade da agenda política.

Rishi Sunak, foi indigitado pelo rei Carlos III e tornou-se, oficialmente, o primeiro ministro britânico e o líder do Partido Conservador na manhã deste terça-feira. Após sair do palácio de Buckingham, dirigiu-se para Number 10 Downing Street, em Londres, onde discursou pela primeira vez no cargo de primeiro-ministro.No seu discurso, abriu o livro sobre de como será o seu governo, as políticas que colocará em vigor e quais as prioridades da agenda política. Ao longo do discurso, foram várias as promessas feitas pelo novo líder britânico, sendo a principal prioridade da agenda é a estabilidade económica, garantindo a proteção das pessoas e das empresas como aconteceu na fase pandémica. Sunak diz estar ciente da profunda crise económica que o país atravessa, uma vez que as dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19 persistem e devido à guerra originada por Putin, que provocou uma crise energética na Europa.O novo primeiro-ministro britânico considera que os erros do passado [do mandato de Liz Truss] não foram provocados com más intenções e acredita que foi eleito para corrigi-los. "Prometo que vou continuar com o mesmo empenho e lidar com as dificuldades que o país atravessa", diz Sunak, ao qual acrescenta que irá unir o país, não com palaras, mas com ações, portanto, este será um mandato que irá unir todos. Rishi Sunak caracteriza o seu governo como íntegro e profissional, ao mais alto nível. O novo líder compreende que há trabalho a fazer para restabelecer a confiança dos britânicos.O novo líder dos Conservadores não poupou nos elogios a Boris Johnson e diz que é grato a tudo o que o ex primeiro-ministro fez. O multimilionário Rishi Sunak diz ainda que outras prioridades do seu Governo passam pela criação de escolas melhores, ruas mais seguras, controlo das fronteiras, a proteção do ambiente, o crescimento económico e a criação de emprego.Rishi Sunak espera corresponder às exigências do novo cargo e defende que "quando se coloca em mãos a responsabilidade de servir, não a podemos abdicar". Sunak promete construir um futuro que justifique o sacrifício feito pelos britânicos ao longo dos últimos tempos.Na sequência da crise política que se vive em Londres, acentuada pelo demissão de Liz Truss do cargo de primeira-ministra, Rishi Sunak foi eleito como o novo líder do Governo britânico e do Partido Conservador. Ao longo da sua vida política, Sunak sempre habituou os britânicos a discursos verdadeiros, por muito que a verdade custasse ouvir, e sempre foi um homem de contas certas. É considera um conservador orçamental. Rishi Sunak é o primeiro hindu a liderar o governo britânico.O novo líder conservador foi indigitado pelo rei Carlos III, por volta das 11h desta terça-feira, no palácio detornando-se oficialmente o primeiro-ministro britanico. Existem fortes expectativas relativamente ao novo mandato.