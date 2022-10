Bispo do Porto pede perdão devido a abusos na Igreja

Peço desculpa e perdão às vítimas que, possivelmente, se sentiram feridas." A afirmação é do bispo do Porto, através de uma nota episcopal est aterça-feira divulgada. O texto surge depois de nas últimas semanas D. Manuel Linda ter sido duramente criticado e se ter mantido em silêncio, num "período de reflexão e discernimento".Saiba mais no Correio da Manhã