Chuva reforça 60% das reservas de água

A chuva que caiu em todo o País, entre 17 e 24 de outubro, trouxe boas notícias para a situação de seca: as reservas de água aumentaram em nove das 15 bacias hidrográficas (60%). Ainda assim, os armazenamentos estão inferiores às médias de armazenamento do mês de outubro de 1990/91 a 2020/21. As exceções são as bacias Ave, Douro e Arade, que estão acima.