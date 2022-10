Polícia Judiciária dá golpe a rede de megatraficante

A rede tentacular em torno de Rúben Oliveira, de 38 anos, o megatraficante português de cocaína que era o braço-direito para a Europa do major Sérgio Carvalho - ex-polícia brasileiro apontado como o novo Escobar e traficava 40 toneladas de ‘coca’ ao ano do Brasil - levou esta terça-feira um rude golpe da PJ, que deteve uma mulher e oito homens (um deles irmão de Rúben), entre os 25 e os 66 anos.Saiba mais no Correio da Manhã