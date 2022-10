Função Pública paga mais 102 milhões de euros de IRS

Os funcionários públicos vão pagar mais 120 milhões de euros de IRS em 2023, e a redução do défice fica a dever-se, fundamentalmente, ao fim dos apoios extraordinários no âmbito da pandemia Covid. Estas são algumas das conclusões do Conselho de Finanças Públicas (CFP), organismo independente presidido por Nazaré Costa Cabral, que analisou a proposta do Governo que esta quarta-feira começa a ser debatida, na generalidade, no Parlamento.Saiba mais no Correio da Manhã