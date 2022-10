Aumentam queixas de alterações do IBAN sem consentimento no Portal das Finanças

Cerca de 320 mil transferências do apoio de 125 euros não foram processadas, uma vez que consta uma conta inválida no site.

Segundo comunicado, o Portal da Queixa, são "inúmeras" as reclamações de contribuintes que denunciam o caso,





Relacionadas Apoio de 125 euros pode demorar seis meses a ser entregue aos contribuintes Fisco já transferiu o apoio de 125 euros a cerca de 2,5 milhões de pessoas "Desde hà cerca de 10 anos que a minha declaração de IRS é efetuada com a mesma conta bancária. Quando surgiu o apoio extraordinário foi falado que a conta onde seria pago seria a mesma da declaração e como tal não me preocupei. No dia 20 não recebi o valor e verifiquei a conta associada ao meu registo na AT que estava vazia. Fiz a alteração para a conta já conhecida da AT. No dia 24 dizem que a conta estava invalida", refere Ana Rodrigues no Portal da Queixa.



Um outro contribuinte, Carlos Vidal, escreveu: "Relativamente ao apoio extraordinário, a Autoridade Tributária e Aduaneira, em vez de utilizar o meu IBAN atualizado, para o qual ainda este ano recebi o reembolso de IRS de 2021, e sobre o qual não efetuei qualquer alteração, decidiu, pela sua inteira iniciativa e responsabilidade, utilizar outro".



A Autoridade Tributária já tinha referido que o facto de muitos IBAN's estarem inválidos podia estar relacionado a vários motivos, nomeadamente devido a enganos ao digitar um número, o IBAN registado estar associado a uma conta que, entretanto, foi encerrada, ou porque os contribuintes colocaram um IBAN de uma conta da qual não são titulares. Em circunstâncias em que os contribuintes apenas providenciam o IBAN para o IRS, é este que é tido em conta aquando do pagamento do apoio extraordinário de 125 euros.



Com o anúncio de que o pagamento do apoio extra de 125 euros a partir do dia 20 de outubro, foram muitas as pessoas que entraram no Portal das Finanças para confirmar se o seu IBAN estava correto. No entanto, são cada vez mais as queixas sobre a alteração - sem consentimento - do número de conta presente no site.