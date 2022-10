Jovem de 21 anos revoltada com sentença cospe e morde polícia

Agente teve de receber tratamento hospitalar.

Uma mulher, de 21 anos, foi detida pela PSP no Tribunal da Figueira da Foz depois de ter proferido insultos na sala de audiências por não concordar com a sentença de um processo em que era arguida.Perante a ordem do juiz para que a suspeita fosse retirada da sala, a mulher ofereceu resistência e acabou por cuspir, pontapear e morder um dedo de um dos agentes, que teve de receber tratamento hospitalar.