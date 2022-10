Edite Estrela internada após queda aparatosa no Parlamento

Teve de ser internada no CRI do Hospital de São José devido a uma fissura na bacia.

Edite Estrela, de 72 anos, sofreu uma queda no Parlamento no dia 18 de outubro. Tinha acabado de discursar na cerimónia de entrega do Prémio Norte Sul e caiu desamparada quando descia a tribuna.Foi assistida pelo INEM, mas acabou por ser reencaminhada para o Hospital de São José, em Lisboa. Recebida pela Unidade de Fraturas do Centro Hospitalar de Lisboa Central - coordenada por Varandas Fernandes, ex-vice presidente do Benfica -, acabou por ter alta no mesmo dia, depois de realizar vários exames.A deputada explica agora, numa publicação no Facebook, o que se sucedeu à "queda, bem real, aparatosa, desamparada , aconteceu no dia 18"."As radiografias não revelaram qualquer fratura. Com o passar dos dias, as dores intensificaram- se. Ontem [segunda-feira] a TAC revelou uma fissura na bacia, causa das dores insuportáveis. Estou internada no CRI (Traumatologia Ortopédica), onde tod@s somos muito bem tratad@s", diz a deputada na publicação.