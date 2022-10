Claques do Sporting escrevem ameaças de morte nas paredes da garagem do Estádio de Alvalade

Grupos acreditam que rusga policial surgiu da delação de algum membro que terá passado informações à PSP.

Há claques do Sporting numa ‘caça às bruxas’. Escreveram nas paredes da garagem do Estádio de Alvalade ameaças de morte e de cariz mafioso por acreditarem que a rusga policial - em busca de lançadores artesanais de pirotecnia - à ‘casinha’ da Juve Leo, o maior grupo do clube, horas antes do Sporting-Casa Pia de sábado, surgiu da delação de algum membro, que terá informado a PSP de que no local haveriam vários artefactos do género (extremamente perigosos por projetarem pirotecnia a dezenas de metros). A deflagração desses engenhos durante o jogo, e sequentes agressões a polícias, levaram a uma carga policial com 4 identificados.Após o jogo, na garagem do estádio, surgiram pintadas nas paredes ameaças mafiosas que apontam para essa busca pelos informadores da PSP. Mas também a polícias especializados no acompanhamento de claques. Uma pintura faz referência à ‘Omertà’, o código de honra e silêncio (não falar à polícia) da máfia napolitana - num aviso aos supostos informadores. Outras ameaças tinham como alvo direto os agentes: "Polícia bom, é polícia morto!!". Outros insultos e ameaças de morte são explícitos e foram pintados nas paredes os nomes dos destinatários: alguns elementos do corpo de Spotters, polícias especializados no acompanhamento das claques. O CM sabe que o caso está a ser acompanhado com preocupação. Já foram pedidas as imagens de videovigilância das garagens.As novas desordens ocorridas sábado nas bancadas do estádio, lamentadas e repudiadas pelo clube, levaram a direção do Sporting, "no seguimento de um acumular de acontecimentos similares", a dar "por terminadas as tentativas de celebração de protocolo com a Associação Juventude Leonina". Ontem, a claque veio afirmar que as pinturas nas paredes da garagem não são de sua autoria (têm de facto assinatura de um grupo ‘Casual’, o Sporting Youth, já referenciado por violência). A Juve Leo diz que a carga policial foi "desmedida" e critica a direção do clube.