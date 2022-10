Jovem agredida por colegas com chapadas e empurrões numa escola em Faro

Direção escolar vai tomar todas as medidas para implementar um processo disciplinar.

Uma jovem, de 14 anos, foi agredida esta segunda-feira, na escola básica Poeta Emiliano da Costa, em Faro.A agressora tem 16 anos e a violência ocorreu fora do recinto escolar. No vídeo é possível ver a jovem a ser agredida com chapadas, ameaças e empurrada contra a parede.A família da vítima apresentou queixa ao Ministério Público. A direção garantiu, também, que está a tomar todas as medidas para implementar um processo disciplinar.