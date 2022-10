Homem "mais sujo do planeta" morre aos 94 anos

Um homem iraniano, apelidado de "o homem mais sujo do planeta", morreu aos 94 anos, depois de não ter tomado banho durante mais de meio século.A agência de notícias iraniana Irna disse que o idoso morreu este domingo, na vila de Dejgah, no Irão, coberto de sujidade porque não tomava banho nem se lavava com água ou sabão há mais de 60 anos.

Durante uma reportagem de 2014, o jornal Tehran Times relatou que o idoso comia animais mortos na estrada, fumava um cachimbo cheio de excrementos de animais e acreditava que a limpeza o deixaria doente. As fotografias partilhada na altura mostraram-no a fumar vários cigarros ao mesmo tempo.