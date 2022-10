Disney lança primeira animação com protagonista 'plus size'

Curta-metragem contribui para o aumento da representatividade.

An all-new Short Circuit Experimental Film has arrived! Stream “Reflect” and all the Short Circuit Experimental Films by Walt Disney Animation Studios artists now on @DisneyPlus. pic.twitter.com/c0gw5U4ecc — Disney Animation (@DisneyAnimation) September 14, 2022

A plataforma de streaming Disney+ (Disney plus), lançou a primeira animação com uma protagonista feminina plus size, de forma a garantir um aumento da representatividade nas suas produções.A curta-metragem, intitulada "Reflexo", conta a história de uma bailarina, Bianca, que luta contra o próprio reflexo, ao mesmo tempo que tenta superar o medo e concentrar em si toda a força interior e poder.A curta-metragem procura trazer "para cima da mesa" debates importantes, relacionados com a aparência, e reforça a importância de encontrar a personalidade própria e, ao mesmo tempo, proteger a auto-estima, refere a revista norte-americana Glamour.A produção está incorporada no projeto "Short Circuit", que é composto por um conjunto de séries e filmes experimentais, realizados por artistas de subdivisão de animações da empresa, segundo a Glamour.