FC Porto apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões

Empate entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid garante passagem dos dragões.

O FC Porto apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao beneficiar do empate em casa do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen (2-2), na quinta jornada do Grupo C.

Depois de ter começado a fase de grupos com duas derrotas, o FC Porto somou hoje o terceiro triunfo consecutivo, ao golear na visita ao Club Brugge (4-0), ficando depois à espera de um deslize dos 'colchoneros' para chegar pela 13.ª vez aos oitavos de final.

Com os resultados de hoje, o FC Porto tem nove pontos, menos um do que o Club Brugge, também apurado, e mais quatro do que o Atlético de Madrid e cinco do que o Bayer Leverkusen.

O FC Porto é a segunda equipa portuguesa a assegurar o apuramento, depois de o Benfica ter assegurado a presença nos oitavos de finalna terça-feira, com um triunfo sobre a Juventus (4-3).