Tony Carreira assume que quer morrer cedo

Aos 58 anos, e quase dois anos depois da morte da filha Sara, Tony Carreira reforçou que quer morrer cedo. “O meu tempo de vida aqui já não é importante. Não me apetece andar cá até aos 80 anos, de forma alguma”, revelou o cantor no podcast ‘Zoomcast’, de Susana Torres. Ainda assim, garantiu que tem algumas objetivos por cumprir. “Nesta reta final que me falta, espero dar um toque aos meus filhos [Mickael e David], sentir que posso partir e que eles estão bem. E que a Associação [Sara Carreira] está bem e já posso ir.”Leia a notícia completa no Correio da Manhã.