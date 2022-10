Professor de Moral abusa de 15 alunas

Docente diz que as alunas se juntaram para o “tramar”.

Duas das 15 vítimas de abusos sexuais que sustentam a acusação do Ministério Público (MP) contra um professor de Religião e Moral de Vila Nova de Famalicão foram já ouvidas pelo juiz de instrução de Guimarães. Os depoimentos foram prestados para memória futura - para que não tenham de voltar ao tribunal - e foram marcados pela emoção. Foi em lágrimas que as jovens recordaram os momentos em que foram vítimas de abusos. Eram alunas da Escola de Teatro Andaime, que funcionava na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, e foram atacadas no próprio recinto escolar, em viagens de estudo e também no carro do professor Fernando Silvestre, agora com 53 anos. "Não tiveste culpa", disse várias vezes o magistrado, perante o receio das jovens em revelar o que viveram. Os abusos ocorreram entre 2014 e 2019. As vítimas tinham entre 14 e 17 anos.