FPF disponível para regresso de Rafa à seleção

Se voltar atrás na decisão de renunciar à equipa das quinas, o avançado do Benfica ainda pode ir ao Mundial.

A Federação Portuguesa de Futebol e a Seleção Nacional estão disponíveis para aceitar o regresso de Rafa, apurou o. Se o avançado do Benfica voltar atrás na decisão de renunciar à Seleção, ainda pode ir ao Mundial do Qatar (entre 20 de novembro e 18 de dezembro), caso a FIFA autorize que entre na lista dos 55 pré-convocados já anunciada (um jogador teria de sair), ou se se lesionar um dos 26 eleitos que o selecionador Fernando Santos irá divulgar no dia 10 de novembro. Neste último caso, Santos poderá escolher o futebolista que quiser - não terá de ir à lista de 55.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.