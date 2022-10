Novos funcionários do Mercadona em Portugal com salário de entrada superior a mil euros

Alteração entra em vigor a partir de janeiro e representa uma diferença de 147 euros em relação ao salário mínimo nacional.

A partir de janeiro, o salário mínimo auferido pelos trabalhadores da rede de supermercados espanhola, Mercadona, em Portugal será de 1.034 euros brutos mensais, o que representa uma diferença de 147 euros em relação ao salário mínimo nacional (com duodécimos incluídos).



A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, contando atualmente com 36 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém e, desde terça-feira passada, também em Viseu.