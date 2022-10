Supercomputador prevê final entre Cristiano Ronaldo e Messi no Mundial 2022

Empresa Canadiana atingiu o resultado final do torneio tendo em conta as estatísticas do jogo EA Sports FIFA 2023.

O Mundial do Qatar de 2022 está em contagem decrescente para o seu início, a 20 de novembro, e um supercomputador fez a previsão de quais seriam as duas seleções a alcançar a final marcada para o dia 18 de dezembro. De acordo com uma pesquisa realizada pelo BCA Research, a Argentina Lionel Messi irá defrontar Portugal de Cristiano Ronaldo onde se prevê a vitória da seleção Albiceleste, no desempate nas grandes penalidades.

A pesquisa foi publicada num relatório especial chamado "The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup". A empresa Canadiana atingiu o resultado final do torneio tendo em conta as estatísticas do jogo EA Sports FIFA 2023, bem como da amostra retirada de 192 jogos na fase de grupos e de 64 na fase a eliminar dos últimos quatros campeonatos do Mundo.

A previsão do vencedor do Mundial é uma tradição recente na empresa BCA Research, tendo, em 2018, realizado a primeira investigação onde previram incorretamente que a Espanha venceria a competição.

Recorde-se ainda que a seleção Argentina já conquistou a prova por duas vezes, em 1978 e 1986. Já Portugal procura colocar o seu nome na lista de vencedores pela primeira vez na história, à semelhança de CR7 e de Messi que nunca conquistaram o troféu.