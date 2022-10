Justino Simões está desaparecido há 35 dias

Carteira do idoso foi encontrada, há duas semanas, num caixote do lixo em Viseu.

Completa, esta quinta-feira, 35 dias desde que se deu o desaparecimento de Justino Simões, o homem de 86 anos que desapareceu em Tondela.Há cerca de um mês e meio, o homem fez três levantamentos na caixa Multibanco e desapareceu na respetiva viatura, que foi encontrada na Ecopista do Dão. O carro encontrava-se enterrado na lama, o que pode significar que Justino circulava por caminhos desconhecidos.Há duas semanas foi encontrada a carteira do idoso num caixote do lixo em Viseu.A GNR realizou buscas intensas e utilizou drones para conseguir localizar o homem, mas o desaparecimento de Justino Simões permanece uma incógnita.