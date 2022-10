Sete feridos em descarrilamento de comboio num parque de diversões nos EUA

Alguns vagões ficaram viradas de lado, com as rodas soltas e parados nos trilhos do passeio.

Um comboio do parque de diversões Silver Dollar City, no Missouri, EUA, descarrilou e alguns vagões ficaram viradas de lado, com as rodas soltas e parados nos trilhos do passeio.



A diversão trata-se de um comboio a vapor que leva os visitantes num passeio de 20 minutos à volta do parque e por trilhos naturais, mas esta quarta-feira acabou por ser interrompido devido ao acidente.





Os motivos que levaram ao descarrilamento do comboio ainda não são conhecidos

Foram partilhados nas redes sociais vários vídeos feitos pelos visitantes do parque e mostram o resultado do acidente. O descarrilamento da carruagem provocou sete feridos: seis turistas e um funcionário do espaço.

De acordo com a administração do parque, as vítimas receberam tratamento hospitalar.

A viagem de comboio é uma das diversões mais antigas do parque e está em vigor desde 1962.