João Félix em festa com Margarida Corceiro após eliminação do Atlético de Madrid

Joao Félix salió al final del Atlético 2-2 Bayer Leverkusen



?? En el club hay gente que no entiende qué pasa: jugó 13' en los últimos 3 partidos de UCL



No ha gustado nada que se fuese a una bolera de fiesta tras el varapalo



? @PedroFullanaSER pic.twitter.com/4HfPCqSOrx — El Larguero (@ellarguero) October 27, 2022

João Félix com Margarida Corceiro pic.twitter.com/1mFphMbRDJ — Gol de Letra (@GoldeLetra7) October 27, 2022

O Atlético de Madrid foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayer Leverkusen, esta quarta-feira, e João Félix, que teve poucos minutos de jogo, depressa passou da desilusão à euforia. Apesar da derrota, o jogador desfrutou de uma noite de festa, com um grupo de amigos portugueses, para celebrar o aniversário da namorada, Margarida Corceiro.Segundo a revista espanhola OkDiário, o grupo passou a noite num restaurante bem conhecido da capital espanhola, onde não faltou música, shots de tequila, champanhe, e até uma partida de bowling.Margarida Corceiro, que assistiu ao jogo em que a equipa de Simeone foi eliminada da competição de topo, celebrou os 20 anos em Madrid, para desfrutar de um jantar e, depois, continuou a festa com o namorado e os amigos, até depois das 4h00 da manhã. Foram partilhados vários vídeos nas redes sociais e, num deles, João Félix apareceu totalmente despreocupado, a fumar e a divertir-se, apesar da derrota que a equipa tinha acabado de sofrer, refere o OkDiário.A revista espanhola refere ainda que a deceção dos adeptos do Atlético de Madrid era mais do que evidente, mas não impediu João Félix de sair para festejar com os amigos assim que deixou o estádio. Os vídeos da noite foram partilhados pelos amigos, nas redes sociais, mas nem o jogador nem Margarida Corceiro fizeram qualquer publicação da celebração.A decepção dos fãs vermelhos e brancos era mais do que evidente, mas não impediu João Félix de sair para festejar com os seus amigos assim que deixou o Metropolitano. Entre eles estava o actor português Lucas Dutra, assim como vários amigos de Magui Corceiro, a namorada do futebolista. Foram eles que tiveram a falta de jeito para publicar nas suas redes sociais vídeos da festa que fizeram no restaurante Salvaje, na central e exclusiva Calle Velázquez, em Madrid. Nem o jogador nem a sua namorada publicaram nada da celebração nas redes sociais.