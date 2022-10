Musk deixa porta aberta para Trump regressar ao Twitter

Ex-presidente norte-americano foi bloqueado do Twitter por ter sido acusado de incitar à violência.

O novo dono do Twitter, Elon Musk, já partilhou que tem o desejo de ver a plataforma ter menos limitações no género de conteúdo que pode ser publicado, e, segundo a imprensa internacional, é esperado que o ex-presidente norte-americano Donald Trump volte à rede social.



Donald Trump foi bloqueado do Twitter por ter sido acusado de incitar à violência, através das publicações que fazia na sua página, e que podiam originar mais ataques como o que aconteceu no Capitólio.



"A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça comum da cidade digital, onde uma vasta gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência", escreveu Musk, numa rara mensagem longa deixada na plataforma.



Segundo o Daily Mail, o facto de Musk estar agora à frente do Twitter está a preocupar vários ativistas que temem que a plataforma passe a ser um caminho aberto para o assédio e desinsformação.

O empresário norte-americano Elon Musk confirmou a compra do Twitter, esta sexta-feira, e afastou o diretor executivo, o diretor financeiro e o conselho geral da empresa, disseram à agência de notícias Associated Press duas fontes familiarizadas com o negócio.