Ator Tiago Mesquita detido em rede de produção e tráfico de canábis

Membro da série da TVI 'Bando dos 4' e um outro homem de 37 anos ficaram em prisão preventiva.

Dois homens, de 28 e 37 anos, mantinham, em Setúbal, um esquema que abrangia todas as fases do tráfico de canábis: plantavam, cultivavam, colhiam, transformavam e vendiam. Foram alvo de uma operação da Unidade de Intervenção da GNR e acabaram detidos pelas Operações Especiais da GNR. Um dos detidos é o ator Tiago Mesquita, membro da série da TVI 'Bando dos 4'.Tinham "conhecimentos avançados de todas as fases de produção: sementeira, germinação e recolha e secagem", informa a GNR. Transformavam a canábis três variedades (óleo e resina, folha e sumidades) que embalavam e traficavam.Foram apreendidas mais de 70 mil quilos de canábis em folha e diverso equipamento das estufas.Os detidos ficaram esta quinta-feira em prisão preventiva.