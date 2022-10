Horário de inverno traz “mais riscos que benefícios”, afirma especialista do sono

Relógios atrasam uma hora na madrugada de 29 para 30 de outubro.

A alteração para o horário de inverno resulta em mais malefícios do que benefícios, afirma Miguel Meira Cruz, presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, em consequência à "súbita exigência de mudança" do "tempo interno".

"Apesar de o impacto ser claramente maior no recuo que exigimos ao tempo em meados de março, qualquer das direções em que se proceda uma mudança súbita num relógio de adaptação lenta como o que temos no cérebro, tem prejuízos significativos e potencialmente graves", refere Miguel Meira Cruz ao jornal Público, explicando que a mudança trará repercussões à saúde.

Tal recuo poderá causar aos matutinos privados de sono mais dificuldades em adormecer, mudanças de humor repentinas, originar alguns tipos de dor de cabeça, tais como a cefaleia hípnica e a cefaleia em salvas, geralmente causadas "por alterações nos ritmos circadiários estabelecidos naturalmente".

O especialista sustenta ainda que o recuo do horário ocorre devido ao "predomínio de interesses económico-financeiros, que vigora no mundo, em detrimento daqueles dirigidos à promoção da saúde".

Recorde-se que o recuo dos ponteiros do relógio ocorre na madrugada de 29 para 30 de outubro, pelas 02h00 em Portugal Continental e Madeira, sendo que nos Açores a alteração surge pela 01h00.