Dupla rouba 17 mil euros a emigrante na Madeira

PSP identificou um homem, de 33 anos, e apreendeu o carro de aluguer usado no crime.

Um emigrante, recém-regressado à Madeira, foi assaltado no Funchal por uma dupla que, por esticão, lhe roubou uma bolsa com 17 mil euros.Ao ter conhecimento, a PSP identificou um homem, de 33 anos, apreendeu o carro de aluguer usado no crime, 3380 euros em notas, um relógio e diversa documentação pertencente à vítima.Foi referenciado o segundo assaltante, de 37 anos, e uma mulher, de 31, companheira do primeiro. Ela foi conivente com o roubo.